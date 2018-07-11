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Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası'nda, kötü koku nedeniyle ilçe sakinlerini rahatsız eden firmaya 58 bin 351 TL idari para cezası kesti. Geçen günlerde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok...

Dilovası'ndaki firmaya, 58 bin lira kötü koku cezası

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dilovası'nda, kötü koku nedeniyle ilçe sakinlerini rahatsız eden firmaya 58 bin 351 TL idari para cezası kesti.
Geçen günlerde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde birçok tesisin atıklarının arıtıldığı tesisten yayılan kötü koku yaklaşık 10 gün boyunca etkili olurken, vatandaşlar tesislerin önünde toplanarak tepki göstermişti. Yetkililerin devreye girmesinin ardından kötü koku giderildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri bölgede çalışmada bulundu. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, kötü kokuya neden olan firmanın tespit edilerek ceza uygulandığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Dilovası ilçesindeki kokunun kaynağının tespiti ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatılarak kokunun kaynağının Dilovası OSB atıksu arıtma tesisiyle ilgili olduğu, soruna yol açan ve OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın, arıtma tesisinin çalışmasını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmekle, söz konusu firmanın endüstriyel atık sularının Dilovası OSB kanalına bağlantısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından mühürlenip, kanal kapatılarak arıtma tesisinden kaynaklı koku giderilmiştir. Dilovası OSB kanalizasyon hattına bağlantısı olan firmanın kontrol bacasına 24 saatlik kompozit numune alma cihazı kurulup, hat sürekli kontrol edilerek, akredite laboratuvarda analizler yapılmaktadır. Kokuya sebep olan firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 58 bin 351 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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