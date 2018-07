Dilovası'nda kötü koku isyan ettirdi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 1 haftadır devam eden kötü koku iki mahallenin halkını isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi.Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan bir biyolojik arıtma tesisinden yayılan kötü koku rahatsızlık yarattı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çok fabrikanın atıklarının arıtıldığı tesisten, iddiaya göre bir ilaç firmasından gelen atıkların arıtılması sırasında kapasite aşımı yapıldığı için kötü koku yayılmaya başladı. Pazartesi gününden beri devam eden kokudan rahatsız olan Diliskelesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, arıtma tesisi önünde toplandı. Vatandaşların arıtma tesisinin önüne gelmesi üzerine tesise polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Tesis önüne gelerek eylem yapan vatandaşlardan Ergün Karadaş, "Dilovası halkı zaten bugüne kadar yeterli çevre kirliliğine sahip bir yerdi, bugün itibariyle artık bir de kokusu var Dilovası'nın. Yetkililer gelsinler şu mahallede birkaç dakika otursunlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayacaklar. Bu fevri bir olay değil, 2 yıla yakın bir zamandan beri burada bu koku var. Artık vatandaşlar dayanamıyor bu kokuya, yazık bu insanlara. Dilovası'nın bu derdi artık bitsin lütfen." dedi.Biyolojik arıtma tesisine gelerek yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlara konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Fabrikadaki deşarj sisteminin şu an durduğu sabaha kadar bu kokunun yavaşlayacağı iddia ediliyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız, sabaha kadar bu koku durmazsa tekrar daha büyük bir kalabalık olarak buraya geleceğimizi yetkililere söyledik. Bu konu bir takım prosedürler, yazışmalarla değil, bir doktor olarak aynı zamanda yani buradaki bebekler, çocuklar, hastalar bunları bekleyecek halleri yok. Yarın sabaha kadar koku azalacak, çünkü deşarj sistemiyle ilgili teknik bilgiler aldık ama biz de, sizlerle beraber bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin ise, şöyle konuştu:"Arıtma tesisine firmalardan gelen fazla deşarjın, arıtma tesisinde kapasitesinin aşması sonucu bir koku oluşmuş, hangi firmadan kaynaklandığı konusunda geçtiğimiz hafta araştırma yaptık, çeşitli tespitleri olmuş. Bu tespitler bakanlığa gönderildi, bakanlık gerekli işlemleri yapıyor. Valilik de bu konuda tespit edilen firmaların deşarjının önlenmesi için gerekli yasal işlemleri başlattı. Biz umuyoruz ki yarın öğlene kadar koku kalmayacak. Firma yetkilileriyle de görüşülüyor. Firma yetkililerinin de bu konuda daha özenli davranması istenildi. Firmanın zaten şu an itibariyle deşarjı yok, bize teknik anlamda söylenen mevcut kirliliğin yarın sabaha kadar azalacağı ve düzeleceği anlamında. Yani şu an için bir deşarj işlemi yok."

