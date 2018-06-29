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Dilovası'nda kaçak et operasyonu

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kaçak imalathaneye düzenlenen baskında 1532 kangal sucuk, 8'er kiloluk 556 adet kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu. Dilovası...

Dilovası'nda kaçak et operasyonu

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kaçak imalathaneye düzenlenen baskında 1532 kangal sucuk, 8'er kiloluk 556 adet kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu.
Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, Köseler Mahallesi'nde bulunan kaçak et ve sucuk imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde 1532 kangal sucuk, 556 adet 8'er kiloluk kavurma, sucuk ve kavurma yapımında kullanılan yaklaşık 1 tona yakın ete el konuldu. İş yeri hakkında yasal işlemler başlatılırken, el konulan kaçak et, sucuk ve kavurmalar ekipler tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

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