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Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı
YALOVA Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda dilenirken yakalanan R.K.'nin (86) üzerinde 8 bin 112 lira ele geçirildi. Yalova'da Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kentin en işlek caddesinde bulunan...
GÜVENLİK 01.10.2019, 12:30
YALOVA Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda dilenirken yakalanan R.K.'nin (86) üzerinde 8 bin 112 lira ele geçirildi.
Yalova'da Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kentin en işlek caddesinde bulunan Osmanlı Parkı'nda dilenen R.K., zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. R.K., vatandaşlardan para aldığı sırada, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yalova Zabıta Amirliği'ne getirilen R.K.'nin üzerinden 8 bin 112 lira çıktı. Paralara el konulurken, R.K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 124 lira para cezası kesildi.
Yalova'da Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kentin en işlek caddesinde bulunan Osmanlı Parkı'nda dilenen R.K., zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. R.K., vatandaşlardan para aldığı sırada, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yalova Zabıta Amirliği'ne getirilen R.K.'nin üzerinden 8 bin 112 lira çıktı. Paralara el konulurken, R.K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 124 lira para cezası kesildi.
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