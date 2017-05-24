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Dilencinin üstünden bir günlük hasilatı 880 lira çıktı

ŞANLIURFA’da, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zabıta tarafından yapılan denetimde bir dilencinin üst aramasında 880 lira çıktı. Bir günlük hasılat olan 880 liraya tutanak karşılığında el konuldu. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde...

Dilencinin üstünden bir günlük hasilatı 880 lira çıktı
ŞANLIURFA’da, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zabıta tarafından yapılan denetimde bir dilencinin üst aramasında 880 lira çıktı. Bir günlük hasılat olan 880 liraya tutanak karşılığında el konuldu.
Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Şanlıurfa’da dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Cami ve kentin ana arterlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek vatandaşlardan haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik yapılan operasyonda bir dilencinin üst aramasında 880 lira çıktı. Şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde yakalanan dilencinin üzerinde çıkan 880 liranın bir günlük hasılat olduğu belirtildi. Zabıta Amirliği'ne götürülen dilencinin üzerinde çıkan paraya, tutanak karşılığında el konuldu.

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