 Dilenciden 1625 lira çıktı

AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da hastanede dilenirken yakalanan kadının üzerinden 1625 TL çıktı.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi görevlilerinin ihbarı üzerine hastane içerisinde sağlık sorunlarını bahane ederek dilenen kadını yakaladı. Zabıta karakoluna getirilen kadının üzerinde yapılan aramada 1625 TL para çıktı. Dilenci ile ilgili gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı belirtildi. Kabahatler Kanunu'na göre söz konusu dilenciye 109 TL para cezası uygulandığı kaydedildi.

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