Dilenci operasyonunda anne bayıldı, çocukları ağladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da düzenlenen dilenci operasyonunda karşısında polis ve zabıtayı gören dilenciler, bayılır gibi yaptı, yanlarında bulunan çocukları ise ağladı. Annesinin elinden kaçan yabancı uyruklu küçük bir kız ise ekiplerce yakalandı.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlkadım Zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenci operasyonu düzenledi. 6 polis ve 25 zabıtanın katılımıyla düzenlenen operasyonda 24 cami ve çevresi kontrol edildi. Operasyonda 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 38 dilenci gözaltına alındı.

Karşısında resmi ekipleri gören dilenciler baygınlık geçirmiş gibi yaparken, yanlarında bulunan çocukları ise korkudan uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin elinden kaçan yabancı uyruklu bir kız ise ekipler tarafından yakalandı. Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrasında gözaltına alınan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Toplama Merkezi’ne götürülerek üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarında dilencilerin üzerinden toplam 1000 TL'ye yakın para çıkarken, polis Kabahatler Kanunu'na göre 10 kişiye 109 TL'den toplam bin 90 TL para cezası kesti. Yabancı uyruklu dilencileri ise haklarında tutanak tanzim edilerek kimlik tespiti için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.

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