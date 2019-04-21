Dilan'ın katilini bulmak için çalışmalar sürüyor

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Dilan Tutucu’nun (18) cinayet zanlısını bulmak için çalışmalar sürüyor. Çevredeki güvenlik kamerası, mobese ve genç kızın cep telefonu kayıtları inceleniyor.Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu’dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitti. Zili çalan yakınları kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, Tutucu'yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. Öldüğü belirlenen Tutucu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlattı. Genç kızın oturduğu evin çevresindeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarının özellikle son 24 saati incelemeye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıtları incelerken, Tutucu'nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından da öldürülmüş olabileceğini değerlendiriliyor. A.Y.’nin arayabilme ihtimali üzerine genç kızın kullandığı telefonu inceleyen ekipler, Tutucu’nun son görüştüğü kişilerin listesini çıkararak, bu kişilerin ifadesine başvuracağı öğrenildi.

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