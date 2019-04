Dilan'ın katil zanlısından tüyler ürperten mesaj

İZMİR’in Buca ilçesinde, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu (22) tabancayla vurarak öldüren cezaevi firarisi Ahmet Yaman'ın (24), genç kadına, cinayetten önce cep telefonundan 'Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım' şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kadının halası Hülya Tutucu, yeğeninin, tehdit mesajları üzerine birçok defa polise başvurduğunu öne sürerek, "Dilan, 'Beni öldürecek, ne yapacağımı şaşırdım' diyordu. Dışarı dahi çıkmıyordu korkusundan. İzini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı" dedi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kadının evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise bildirdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kadın, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun eski sevgilisi Ahmet Yaman tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin de ifadesini aldı. Şüphelinin başka suçtan konulduğu cezaevinden firar eden Ahmet Yaman olduğu ortaya çıktı. Cinayet Bürosu'nda görevli polisler, geçen pazar akşamı eski sevgiliyi yakaladı. Tutuklanan Yaman hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

'BARIŞMAK İÇİN SÜREKLİ MESAJ ATIYORDU'

Dilan Tutucu'nun halası Hülya Tutucu, "Ahmet Yaman, sürekli yeğenimi rahatsız ediyordu. Dilan ayrılmak istemesine rağmen peşini bırakmadı. Bir süredir cezaevi firarisiydi ve aranıyordu. Sosyal medya sitelerinde açtığı sahte hesaplardan ve cep telefonundan Dilan'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar gönderiyordu. Bir mesajda Dilan’a, ‘Seni öldüreceğim, kafanı da kesip halanın önüne atacağım’ demiş. Kızım bana gösterdi, gözlerimle gördüm" dedi.

Yeğeninin Ahmet Yaman'dan kurtulmak için her şeyi yaptığını ve defalarca polise gittiğini anlatan Hülya Tutucu, "Bana sürekli, ‘Hala, bu beni öldürecek. Peşimi bırakmıyor, ne yapacağımı şaşırdım’ diyordu. Dışarı bile çıkmıyordu korkusundan. İzini kaybettirmek için her şeyi yaptı ama başaramadı. Kızımızı koruyamadık" diye konuştu.

Katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen hala, "Müebbet bile alsa içim soğumayacak. Artık yeter, masum insanların ölmesine bir son verilsin. Gencecik kızımız hayatının baharında göçüp, gitti. Bu adam cezaevi firarisiydi. Bu olayı da firariyken yaptı. Yakalanması için illa cinayeti işlemesi mi gerekiyordu?" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI