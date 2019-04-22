Dilan'ı, 'düşmanlarıyla fotoğraf çektirdi' diye öldürmüş

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Dilan Tutucu'nun (20) katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski sevgili A.Y. (22) cinayeti itiraf etti. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ederek, cinayeti işleyen A.Y., "Cep telefonunda düşmanlarımla çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Bu nedenle öldürdüm" dedi

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, geçen cuma günü öğle saatlerinde genç kızın evine gitti. Uzun süre zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da durumu polise haber verdi. Adrese gelerek, eve giren polis ekipleri, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu. Tutucu'nun cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kız, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dilan Tutucu'nun katil zanlısını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Son 24 saati saniye saniye inceleyen polisler, Dilan Tutucu'nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Dilan'ın cep telefonundan görüştüğü kişileri de belirleyen polis, bu isimlerin ifadesini aldı. Şüphelinin eski sevgili A.Y. olduğu ortaya çıktı. Cinayet Masası polisleri, dün akşam A.Y.’yi saklandığı adreste yakaladı.

'DÜŞMANLARIMLA BİRLİKTELIK KURMUŞ'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.Y. önce susma hakkını kullandı. Ardından da cinayeti itiraf etti. Zanlı ifadesinde, Dilan Tutucu ile 4 yıl birlikte yaşadıklarını, kendisinin cezaevine girmesinin ardından genç kızın ilişkiyi bitirdiğini ileri sürdü. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suçlardan kaydı bulunan bulunan A.Y., cezaevinden firar ettiğini, konuşmak için eski sevgilisinin evine gittiğini, bu sırada birahanede çalıştığını öğrendiğini ve Dilan Tutucu'nun cep telefonunu incelediğini anlatarak, "Cep telefonunda düşmanlarımla birahanede samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını ve mesajlaşmalarını gördüm. Düşmanlarımla birliktelik kurmuş. Bu nedenle öldürdüm" dedi.

Daha önce de bir cinayet olayında katil zanlılarının yanında olduğunu söyleyen A.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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