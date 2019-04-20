Dilan evinde tabancayla vurularak öldürüldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, Dilan Tutucu (18) evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Babası da cinayete kurban giden genç kızın katil zanlısı olarak eski erkek arkadaşının arandığı öğrenildi.

Olay, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dilan Tutucu'yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. Dilan, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilan Tutucu'nun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan'ın cenazesi, bugün ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilan Tutucu'nun babası Mehmet Ali Tutucu'nun da, yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Dilan Tutucu'nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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