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Dikkatli güvenlikçi, intihara kalkışan genci kurtardı

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP'te, 15 katlı bir iş merkezinin 14'üncü katına çıkarak intihar etmek isteyen genci, güvenlik kameralarını takip eden iş merkezinin güvenlikçisinin dikkati kurtardı. Olay, dün akşam saatlerinde...

Dikkatli güvenlikçi, intihara kalkışan genci kurtardı

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP'te, 15 katlı bir iş merkezinin 14'üncü katına çıkarak intihar etmek isteyen genci, güvenlik kameralarını takip eden iş merkezinin güvenlikçisinin dikkati kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarını izleyen iş merkezinin güvenlikçisi Bekir Yeniekinci, binaya giren kimliği öğrenilemeyen gencin binanın çatı katına çıkmaya çalıştığını fark etti. Güvenlik görevlisi Yeniekinci, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki gencin binanın çatı katının kapalı olması sonrası 14'üncü kata gelerek pencereye çıktığını fark etti. Bunun üzerine Yeniekinci, asansörle kata çıktı ve pencereden atlamak üzere olan gence sarılarak atlamasını önledi. Yeniekinci'nin bunalıma girerek intihar etmeye çalışan genci kurtardığı görüntüler dakika dakika iş merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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