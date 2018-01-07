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Dikili’de 119 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR’in Dikili ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 119 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Makaron Çiftliği sahilinde göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete...

Dikili’de 119 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR’in Dikili ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 119 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Makaron Çiftliği sahilinde göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye yaptığı baskında yasadışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığı yapan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde ya aramada 39 can yeleği, 2 şişme bot, 2 tekne motoru ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

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