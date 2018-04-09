escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Dikili ve Foça'da 84 kaçak yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın,...

Dikili ve Foça'da 84 kaçak yakalandı
İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını tespit etti. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.
Foça'nın Aslan Burnu bölgesinde de bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin polis ve jandarmayla ortaklaşa yaptığı çalışmada, 6'sı Irak, 39'u Suriye uyruklu olmak üzere, toplam 45 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.
Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314