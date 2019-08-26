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Dikili ve Çeşme açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 1'er gün arayla durdurulan 2 ayrı lastik bottaki 69 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, Dikili'ye bağlı Bademli açıklarında,...
GÜVENLİK 26.08.2019, 07:55
İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 1'er gün arayla durdurulan 2 ayrı lastik bottaki 69 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, Dikili'ye bağlı Bademli açıklarında, lastik botta bulunan bir grup kaçak göçmenin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibinin durdurduğu lastik bottaki, tamamı Afganistan uyruklu 6'sı erkek, 11'i kadın, 21'i çocuk olan toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Çeşme'nin Ildır Körfezi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket edip yerini belirlediği lastik botu durdurulan görevliler; 21'i Somali, 7'si Suriye, 2'si Kongo ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmeni yakalandı. 14'ü erkek, 14'ü kadın ve 3'ü çocuk olan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 69 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen cumartesi günü saat 12.30 sıralarında, Dikili'ye bağlı Bademli açıklarında, lastik botta bulunan bir grup kaçak göçmenin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığını belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibinin durdurduğu lastik bottaki, tamamı Afganistan uyruklu 6'sı erkek, 11'i kadın, 21'i çocuk olan toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Çeşme'nin Ildır Körfezi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket edip yerini belirlediği lastik botu durdurulan görevliler; 21'i Somali, 7'si Suriye, 2'si Kongo ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmeni yakalandı. 14'ü erkek, 14'ü kadın ve 3'ü çocuk olan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 69 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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