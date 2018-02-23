Dikili ve Bodrum açıklarında 78 kaçak yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 ayrı lastik bottaki toplam 78 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı bugün saat 04.00'te, Dikili'nin Bademli önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağı belirledi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, tespit edilen lastik botu durdurdu. Bottaki 32 Suriye, 3 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçağı yakaladı.

İkinci operasyon ise Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekiplerince yapıldı. Saat 06.15'te bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı belirlendi. Lastik botu durduran ekipler, 16'sı çocuk 4'ü kadın, Suriye uyruklu toplam 42 kaçağı yakaladı. Yakalanan Suriyeliler kıyıya getirildi.

Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.



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