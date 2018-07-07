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Dikili'de mısır tarlası ve sazlıklarda 38 kaçak yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, mısır tarlası ve sazlıklar arasına gizlenen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu 38...

Dikili'de mısır tarlası ve sazlıklarda 38 kaçak yakalandı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, mısır tarlası ve sazlıklar arasına gizlenen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu 38 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihleraltı Mevkisi'nde, yasa dışı yollardan Midillil Adası'na geçme hazırlığında olan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bugün saat 09.30 sıralarındaki, sahil kenarındaki mısır tarlaları ile sazlıklar arasında gizlendikleri belirlenen kaçaklara operasyon düzenlendi. Kaçakların kaçışını önlemek için sahil güvenlik denizde önlem alırken, havadan da bir helikopterle destek verildi. Jandarma ekipleri mısır tarlası ve sazlıklar arasındaki Irak, Cezayir, Filistin, Somali ve Suriye uyruklu toplam 38 kaçağı yakaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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