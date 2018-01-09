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Dikili'de 59 Suriyeli kaçak yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 59 Suriyeli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihler Mahallesi'nde...

Dikili'de 59 Suriyeli kaçak yakalandı
İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 59 Suriyeli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihler Mahallesi'nde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 Suriyeli kaçak, 34 can yeleği ve şişme bot ile yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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