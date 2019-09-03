Dikili'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dikili açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.45'te, hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 5'i erkek, 5'i kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmen grubu, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



