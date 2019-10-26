Dikili'de 12 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 00.20'de gelen ihbarla, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 8'i Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 göçmen yakalandı. 7'si erkek, 3'ü kadın ve 2'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF