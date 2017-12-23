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Dikili Belediye Başkanı'na taciz suçlaması

İZMİR, () - İZMİR'in Dikili İlçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan G.K., Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiğini öne sürekek suç duyurusunda bulundu. Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi'ndeki...

Dikili Belediye Başkanı'na taciz suçlaması

İZMİR, () - İZMİR'in Dikili İlçe belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan G.K., Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiğini öne sürekek suç duyurusunda bulundu.
Çandarlı Mahallesi'ndeki Dikili Belediyesi Kültürevi'ndeki kafeteryada kasiyer olarak çalışan 24 yaşındaki G.K., geçen 17 Temmuz akşamı işyerinde Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un kendisini taciz ettiğini öne sürdü. G.K. kendisine sözlü ve fiziki tacizde bulunduğunu iddia ettiği Başkan Tosun hakkında, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Tosun, 25 Aralık Pazartesi günü avukatlarının açıklama yapacağını belirterek "İfade etmek isterim ki; bu bir siyasi kumpastır, algı operasyonudur. Olayın gerçek yüzünün yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.
BAŞKA BİR ÇALIŞAN DA AYNI TARİHTE TACİZ İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Dikili Belediyesi'nde taşeron kadroda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Canpolat da Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun'un, 17 Temmuz günü belediyenin Çandarlı Ek Hizmet Binası'ndaki odasında kendisine tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olmuş, ancak bir süre sonra şikayetini geri çekmişti.
Canpolat, kardeşiyle birlikte 27 Kasım'da işten çıkarılınca, avukatı aracılığıyla Belediye Başkanı Tosun hakkında Dikili Kaymakamlığı'na, İzmir Valiliği'ne ve İçişleri Bakanlığı'na başvurup, yasal süreç başlatmıştı.

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