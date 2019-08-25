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Dikili açıklarından 73 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, tekne ve lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi açıklarında görevli Sahil Güvenlik...
GÜVENLİK 24.08.2019, 08:13
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, tekne ve lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 73 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen perşembe günü saat 02.30 sıralarında, ahşap tekneyle yasa dışı geçiş yapan grubu fark etti. Tekneyi durduran ekipler, 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana, 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 28 kaçak göçmeni yakaladı. 14'ü erkek, 4'ü kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
Dikili'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri de aynı gün saat 06.30 sıralarında, Madra Çayı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik botu durdurdu. 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın, 13'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Toplam 73 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dikili ilçesi Çandarlı Körfezi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen perşembe günü saat 02.30 sıralarında, ahşap tekneyle yasa dışı geçiş yapan grubu fark etti. Tekneyi durduran ekipler, 12'si Irak, 6'sı Suriye, 4'ü Sierra Leone, 3'ü Liberya, 2'si Gana, 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 28 kaçak göçmeni yakaladı. 14'ü erkek, 4'ü kadın, 10'u çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
Dikili'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik helikopteri de aynı gün saat 06.30 sıralarında, Madra Çayı açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik botu durdurdu. 39'u Suriye, 3'ü Filistin, 3'ü Yemen uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın, 13'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Toplam 73 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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