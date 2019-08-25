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Dikili açıklarında göçmen mesaisi
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarındaki 4 ayrı lastik botta, 170 kaçak göçmen yakalandı. Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 03.30 sıralarında, peş peşe giden 3 lastik bot tespit edip, durdurdu. Lastik botlarda...
GÜVENLİK 24.08.2019, 12:54
İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarındaki 4 ayrı lastik botta, 170 kaçak göçmen yakalandı.
Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 03.30 sıralarında, peş peşe giden 3 lastik bot tespit edip, durdurdu. Lastik botlarda 108'i Suriye, 5'i Somali, 4'ü Yemen, 3'ü Filistin, 3'ü Mısır, 3'ü Eritre, 3'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. 66'sı erkek, 19'u kadın, 44'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı ise dün saat 10.30 sıralarında, Dikili'nin Hayıtlı Koyu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik botta Afganistan uyruklu 11'i erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, kıyıya getirildi.4 lastik botta yakalanan 170 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 03.30 sıralarında, peş peşe giden 3 lastik bot tespit edip, durdurdu. Lastik botlarda 108'i Suriye, 5'i Somali, 4'ü Yemen, 3'ü Filistin, 3'ü Mısır, 3'ü Eritre, 3'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. 66'sı erkek, 19'u kadın, 44'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı ise dün saat 10.30 sıralarında, Dikili'nin Hayıtlı Koyu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik botta Afganistan uyruklu 11'i erkek, 7'si kadın, 23'ü çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, kıyıya getirildi.4 lastik botta yakalanan 170 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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