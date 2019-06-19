Didim ve Söke'de lastik botlarda 131 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Didim ve Söke ilçelerinde durdurulan 4 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 131 kaçak göçmen yakalandı.

Söke'de görevli Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 02.30 sıralarında, Menderes Deltası'nın kuzeyinde hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 25'i Suriye, 13'ü Irak ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak yakalandı. 14'ü erkek, 5'i kadın ve 22'si çocuk olan grup, kıyıya çıkarıldı. Aynı gün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Panayır Adası'nın kuzeyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, 21'i Suriye, 8'i Filistin, 3'ü Kongo ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 33 kaçağı kurtardı. 11'i erkek, 7 kadın ve 15'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Saat 04.00 sıralarında ise bu kez Panayır Adası'nın güneyinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki kaçaklar, yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botundaki ekipler, lastik bottaki 15'i Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Irak, 1'i Somali ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçağı kurtardı. 22'si erkek ve 5'i kadın olan kaçaklar, kıyıya getirildi.

Son olarak bugün saat 03.30 sıralarında, Didim'in Bulamaç Adası açıklarında bir lastik bot durduruldu. 30 Suriye uyruklu kaçak yakalandı. Yakalanan toplam 131 kaçak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

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