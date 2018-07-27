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Didim ve Kuşadası'nda lastik botta 55 kaçak yakalandı

AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 21'i çocuk ve 12'si kadın 55 kaçak göçmen yakalandı. Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam bir grup kaçak göçmenin Tekağaç...

Didim ve Kuşadası'nda lastik botta 55 kaçak yakalandı
AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 21'i çocuk ve 12'si kadın 55 kaçak göçmen yakalandı.
Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam bir grup kaçak göçmenin Tekağaç mevkiinden lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunan adalarına gitmeya çalışan lastik bot içerisindeki 22'si Irak, 9'u Suriye uyruklu toplam 31 kaçağı Tekağaç mevkii açıklarında yakaladı. Karaya çıkartılan 13'ü erkek, 7'si kadın ve 11'i çocuk toplam 31 kaçak göçmen, işlemleri için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Kuşadası açıklarında gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin havadan ve denizden yaptığı operasyonla durdurulan lastik bottaki, 20'si Suriye ve 4'ü Filistin uyruklu olmak üzere 10'u çocuk, 5'i kadın toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.
Her iki operasyonda yakalanan kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

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