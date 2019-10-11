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Didim ve Kuşadası açıklarında 157 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçesi kıyılarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü, Kuşadası ilçesi...
GÜVENLİK 11.10.2019, 10:41
AYDIN'ın Didim ve Kuşadası ilçesi kıyılarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.35'te tespit edilen lastik botta, tamamı Suriye uyruklu 12'si erkek, 15'i kadın ve 29'u çocuk toplam 56 göçmen yakaladı. Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı aynı gün, Ahmetbeyli açıklarında lastik botla geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta 22'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 25 göçmen yakalandı. Kaçakların 10'unun erkek, 4'ünün kadın ve 11'inin çocuk olduğu kaydedildi. Didim ilçesi Akbük ve Tekağaç açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün saat 01.52 ve 03.40'da, 2 ayrı lastik bot durdurdu. Yapılan kontrolde 58'si Suriye ve 18'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 76 göçmen yakalandı. Yakalananların 39'unun erkek, 14'ünün kadın ve 23'ünün çocuk olduğu belirtildi.
İki ayrı ilçede yakalanan toplam 157 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.35'te tespit edilen lastik botta, tamamı Suriye uyruklu 12'si erkek, 15'i kadın ve 29'u çocuk toplam 56 göçmen yakaladı. Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı aynı gün, Ahmetbeyli açıklarında lastik botla geçiş yapan bir grup göçmeni tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta 22'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 25 göçmen yakalandı. Kaçakların 10'unun erkek, 4'ünün kadın ve 11'inin çocuk olduğu kaydedildi. Didim ilçesi Akbük ve Tekağaç açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün saat 01.52 ve 03.40'da, 2 ayrı lastik bot durdurdu. Yapılan kontrolde 58'si Suriye ve 18'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 76 göçmen yakalandı. Yakalananların 39'unun erkek, 14'ünün kadın ve 23'ünün çocuk olduğu belirtildi.
İki ayrı ilçede yakalanan toplam 157 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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