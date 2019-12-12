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Didim'de uyuşturucu ticareti şüphelisi kadın tutuklandı
Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen G.Ç. adlı kadın tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
GÜVENLİK 12.12.2019, 14:55
Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen G.Ç. adlı kadın tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün öğle saatlerinde, M.Y. ve Y.Y.'ye uyuşturucu sattığı tespit edilen G.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. G.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç., tutuklandı.
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