Didim'de teknenin arkasına bağlı lastik botta 45 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN’ın Didim ilçesi açıklarında, balıkçı teknesinin arkasına bağlı lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede 'Yorgun Denizci-1' adlı balıkçı teknesiyle Bulamaç adasına kaçakların geçirileceği bilgisini aldı. Durum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 'Yorgun Denizci-1' adlı balıkçı teknesinin Didim açıklarında olduğunu tespit etti. Teknesinin bulunduğu bölgeye giden ekipler, organizatör olduğu belirlenen G.K., B.S. ve Y.A.'yı ile göçmen botunda bulunan 24’ü Filistin, 18’i Irak, 2’si Fas ve 1’i Lübnan uyruklu olmak üzere 45 kaçak göçmeni yakaladı.

Organizatörler gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin, balıkçı teknesine alarak açıldıkları kaçak göçmenleri bir süre sonra lastik bota bindirdikleri, sınıra yakın bir yerde botu bırakmayı planladıkları öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., B.S. ve Y.A., tutuklandı.

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