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Didim'de PKK operasyonunda 8 tutuklama

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Didim Cumhuriyet...

Didim'de PKK operasyonunda 8 tutuklama
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, 16 Aralık'ta, ilçe merkezinde operasyon düzenlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğerleri ise adliyeye sevk edildi. 'PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yapmak' ayrıca 'sosyal medya üzerinden terör örgütünü ve kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulunmak' suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

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