Didim'de öldürülen 3 kişinin katil zanlısı tutuklandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki Kadir Kaçar tutuklandı.Kadir Kaçar, geçen 16 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan 75'inci Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinin önüne gelerek, işyerindeki Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı 65 yaşındaki Metin Diler'i 'Konuşmak' üzere dışarı çağırdı. Yanına gelen Diler'i ağzından tabancayla ateş ederek yaralayan, cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Kadir Kaçar, otomobiline binerek kaçtı. Yaralı Metin Diler ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalen ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Metin Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.ERTESİ GÜN ÇİFTE CİNAYETErtesi gün öğle saatlerinde Didim'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi Gevrek Mevkii, Zonguldaklılar Sitesi yakınlarındaki arazinin kenarında 2 kişinin tabancayla öldürüldüğünü belirlendi. Sevk edilen polis ekipleri, ölenlerin 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekibi olay yerinde 10 kovan bulundu. Öldürülenlerin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şamil Olca'nın, Metin Diler'in öldürülmesi sırasında şüpheli Kadir Kaçar'ın yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü.SÖKE'DE YAKALANDIÇifte cinayetin katil zanlısının Metin Diler'i de öldüren Kadir Kaçar olduğunu belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kaçar'ı aynı gün akşam saatlerinde Söke'de, 34 KV 7798 plakalı otomobilin içinde yakaladı. Götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Kadir Kaçar dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.FOTOĞRAFLI





