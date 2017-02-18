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Didim'de öldürülen 3 kişinin katil zanlısı sorguda

Burhan CEYHAN- Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki K.K. bu sabah sorguya alındı. Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan 75'inci Yıl Sanayi...

Didim'de öldürülen 3 kişinin katil zanlısı sorguda

Burhan CEYHAN- Cem ULUCAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki K.K. bu sabah sorguya alındı.
Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak'ta bulunan 75'inci Yıl Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinin önüne, geçen perşembe günü otomobille gelen K.K., işyerindeki Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'i konuşmak için dışarıya çağırdı. Cezaevinden yeni çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen K.K., dışarı çıkan Diler'in ağzına tabancayla ateş etti ve otomobiline binerek kaçtı. Ağır yaralanan Metin Diler, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Metin Diler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ERTESİ GÜN ÇİFTE CİNAYET
Didim'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi Gevrek Mevkii, Zonguldaklılar Sitesi yakınlarındaki arazide dün öğle saatlerinde tabancayla vurulmuş iki erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, ölenlerin 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekibi burada 10 mermi kovanı bulundu. Öldürülenlerin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öldürülenlerden Şamil Olca'nın, Metin Diler'in öldürülmesi sırasında şüpheli K.K.'nin yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü.
SÖKE'DE YAKALANDI
Çifte cinayetin katıl zanlısının Metin Diler'i de öldüren K.K. olduğunu belirleyen polis, yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Polis, şüpheli K.K.'yi dün akşam saatlerinde Söke'de, 34 KV 7798 plakalı otomobilin içinde yakaladı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen K.K., bu sabah sorguya alındı.

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