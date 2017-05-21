Didim'de kadın cinayeti

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ayçe Çelebi, kendisini tehdit ettiği öne sürülen Zeki Deniz tarafından evinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi, 4171 Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Didim'de manavlık yaparak geçimini sağlayan Zeki Deniz, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ayşe Çelebi'nin evine gitti. İkili arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Zeki Deniz, iddiaya gönre yanında getirdiği pompalı tüfekle Ayşe Çelebi'yi başına tek el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yaya olarak kaçan şüpheli Zeki Deniz, ortadan kayboldu.

15 DAKİKA ÖNCE POLİSİ ARAMIŞ

Ayşe Çelebi'nin olaydan 15 dakika önce Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak kendisini bir kişinin silahla tehdit ettiği ihbarında bulunduğu belirtildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe Çelebi'nin cenazesi, Didim Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Zeki Deniz'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetin neden işlendiği konusunda polis soruşturmasını sürdürüyor.

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