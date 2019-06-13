Didim'de kaçak içkiye geçit yok

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, biri kaçak içki imalatı yapan, diğeri etil alkol sevkiyatı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve aracındaki aramalarda kaçak üretildiği belirlenen içki ve üretimde kullanılan hammaddelere el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde kaçak içki imalatı yapıldığını belirledi. Eve, 11 Haziran'da operasyon düzenlendi. İçki imalathanesine dönüştürülmüş evde yapılan aramada 40 litre etil alkol, kaçak üretildiği belirlenen 6 litre viski, 5 litre votka, 20 litre rakı, 2,5 litre şarap, içki yapımında kullanılan 4 şişe gliserin, 3 şişe anason yağı, 1'er şişe votka ve cin aroması ile 29 boş rakı şişesi ele geçirildi. Ev sahibi U.S. gözaltına alındı. U.S. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, 'kaçakçılık' suçundan tutanak tutulup, adli mercilere gönderildi.

Aynı gün gelen bir ihbarı da değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları İzmir plakalı hafif ticari araçta içki yapımında kullanılan 210 litre etil alkol ele geçirdi. Polis aracının sürücüsü D.G.'nin ifadesine başvurup, idari para cezası kesti. Ele geçirilen etil alkole Didim İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından el konuldu. D.G. hakkında ayrıca Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Didim İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından da tutanak tutuldu.



FOTOĞRAFLI