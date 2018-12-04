Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Didim'de hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı.  İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki bir telekomünikasyon firmasından 4 şüphelinin kablo hırsızlığı...

Didim'de hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki bir telekomünikasyon firmasından 4 şüphelinin kablo hırsızlığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, Ö.Ö, A.A. U.B ve O.T.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik, vergi usül kanuna muhalefet suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.A. ile kamuya açık alanlarda hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden U.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort