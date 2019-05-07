Didim'de 'Hazine' talanı operasyonu 1 yeni tutuklama

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazilerini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Didim Milli Emlak eski Müdürü İrfan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz olarak işgal edildiği iddiası üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 ayrı operasyon düzenlendi. Aydın merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarda toplam 66 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 45 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Son olarak soruşturma kapsamında aranan Didim Milli Emlak eski Müdürü İrfan D. de, dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Didim'e getirilen ve jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İrfan D. tutuklandı.

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