Didim'de 'Hazine' arazilerini talan ettikleri ileri sürülen 15 kişiye gözaltı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazilerini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 4 kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

​Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz şekilde işgal edildiği iddiası üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 5'inci operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Aydın, Mardin, Mersin ve İstanbul'da dün düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan A.Y. (51), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli uzman memurlar S.Y.K. (46) ve M.S.Y. (64), İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli mühendis Ö.Ü. (43) ile diğer şüpheliler S.S. (42), T.G. (30), T.F. (41), M.R.Y. (42), Ö.A.P. (45), M.D. (61), M.İ. (58), E.Y. (50), A.D.Ü. (59), S.T. (45) ve M.Ş. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyaller, belgeler ve banka hesapları da incelemeye alındı.

'TALANDA, GENİŞ ÇAPLI BİR ŞEBEKE VAR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hazine arazilerinin talan edilmesinde, aralarında bürokratlar, belediye çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda kişinin bulunduğu geniş çaplı bir şebeke var. Talan edilen alanda bir turizm yatırımı planlanıyor. Özel turizm gelişim bölgesi ilan edilen alanı kim talan ettiyse, hesabını verecek" dedi.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hazine arazilerinin talan edilmesi nedeniyle daha önce çeşitli tarihlerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden, 2'si eski muhtar, 8 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı. Diğer 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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