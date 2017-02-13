Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Didim'de erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin bölgede balıkçılık yapan Destan Mert'e ait olduğu belirlendi. Balıkçılar, bugün saat 09.00 sıralarında Çamlık Mahallesi, Altınkum İskelesi açığındaki şamandıra çevresinde...

Didim'de erkek cesedi bulundu
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin bölgede balıkçılık yapan Destan Mert'e ait olduğu belirlendi.
Balıkçılar, bugün saat 09.00 sıralarında Çamlık Mahallesi, Altınkum İskelesi açığındaki şamandıra çevresinde suda hareketsiz bir kişi olduğunu farkedince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Suyun yüzeyindeki bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset tekneyle kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede, erkek cesedinin bölgede balıkçı, 55 yaşındaki Destan Mert'e ait olduğu tespit edildi. En son gece teknede içki içerken görülen Mert'in, denize düşdüğü, boğularak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi. Mert'in cesedi, polis ve savcının incelemesi ardından Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.