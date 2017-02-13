Didim'de erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin bölgede balıkçılık yapan Destan Mert'e ait olduğu belirlendi.Balıkçılar, bugün saat 09.00 sıralarında Çamlık Mahallesi, Altınkum İskelesi açığındaki şamandıra çevresinde suda hareketsiz bir kişi olduğunu farkedince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Suyun yüzeyindeki bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset tekneyle kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede, erkek cesedinin bölgede balıkçı, 55 yaşındaki Destan Mert'e ait olduğu tespit edildi. En son gece teknede içki içerken görülen Mert'in, denize düşdüğü, boğularak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi. Mert'in cesedi, polis ve savcının incelemesi ardından Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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