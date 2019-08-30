Didim'de 74 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan toplam 74 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.00 sıralarında, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 7'si erkek, 7'si kadın ve 17'si çocuk olan toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak grubu, kıyıya getirildi.

Ekipler, aynı bölgede 30 dakika sonra başka bir lastik botu durdurdu. Operasyonda 35'i Suriye, 5'i Filistin, 3'ü Fas uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 25'i erkek, 8'i kadın ve 10'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan toplam 74 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



