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Didim'de 69 kaçak yakalandı

DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kaçak yakalandı. Bugün saat 08.30 sıralarında Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında...

Didim'de 69 kaçak yakalandı

DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kaçak yakalandı.
Bugün saat 08.30 sıralarında Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 27'si Kongo, 4'ü Irak, 2'si Filistin ve 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 8'i kadın, 10'u çocuk ve 16'sı erkek olan kaçak göçmenler kıyıya getirildi.
Aynı gün saat 03.30 sıralarında da Didim Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığı tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 4'ü Suriye, 4'ü Irak, 21'i Filistin ve 6'sı Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan 10'u kadın, 9'u çocuk, 16'sı erkek olan kaçaklar karaya çıkarıldı.
Yakalanan toplam 69 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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