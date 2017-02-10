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Didim'de 61 kaçak yakalandı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yapan 61 kaçak, sahil kenarında otobüs içinde beklerken yakalandı.  Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı...

Didim'de 61 kaçak yakalandı

Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yapan 61 kaçak, sahil kenarında otobüs içinde beklerken yakalandı. 
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir otobüsü şüphe üzerine kontrol etti. Yapılan kontrolde 1'i çocuk 6 Eritreli, 22 Pakistanlı ve 8'i çocuk 33 Suriyeli olmak üzere 61 kaçağı yakalandı. Otobüs şoförünün kaçtığı belirlenirken, göçmenler sağlık kontrolünün ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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