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Didim'de 53 kaçak göçmen yakalandı

DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Geçen cumartesi...

Didim'de 53 kaçak göçmen yakalandı

DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Geçen cumartesi günü saat 00.00 sıralarında, Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botuyla gönderilen ekipler tarafından durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. 15'i erkek, 7'si kadın, 31'i çocuk olan 53 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kaçak göçmenler kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürülüğü'ne teslim edildi.

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