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Didim'de 5 kişiye nitelikli dolandırıcılık gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle kamu kuruluşlarına araç sattığı ve hazine arazilerini kullandığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim'de organize suç örgütü...

Didim'de 5 kişiye nitelikli dolandırıcılık gözaltısı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle kamu kuruluşlarına araç sattığı ve hazine arazilerini kullandığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim'de organize suç örgütü olduğunu belirlediği F.G. liderliğindeki 5 kişinin, sahte belge düzenleyerek kamu kuruluşlarına otomobil ve kamyonet gibi araçlar sattığını, aynı zamanda sahte belgelerle hazine arazisini kullandığını tespit etti. Dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, F.G.'nin da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 5 ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu ve 2 ecrimisil belgesi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğerleri adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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