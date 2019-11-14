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Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Kadir ÖZEN / AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, 27 kaçak göçmen yakalandı. Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü, yasadışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya...
GÜVENLİK 14.11.2019, 10:39
Kadir ÖZEN / AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, 27 kaçak göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü, yasadışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 16'sı Suriye, 8'i Somali ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 27 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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