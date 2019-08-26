Didim'de 26 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına gitmek için denize açılan 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u Nepal, 8'i Somali, 5'i Afganistan ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 10'u kadın ve 3'ü çocuktan oluşan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

