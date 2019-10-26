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Didim açıklarında 67 kaçak göçmen yakalandı
Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerince, dün saat 01.30 ve 02.00'de, Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında...
GÜVENLİK 26.10.2019, 11:03
Kadir ÖZEN / DİDİM (Aydın), () - AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 67 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerince, dün saat 01.30 ve 02.00'de, Didim ilçesi Panayır Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan 2 ayrı lastik bot durduruldu. Yapılan kontrollerde botlardaki 55'i Suriye ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere 67 kaçak göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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