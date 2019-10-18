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Didim açıklarında 43 göçmen yakalandı
Kadir ÖZEN/ DİDİM (Aydın), ) - AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından Yunan adalarına geçmek için yasa dışı yollarla denize açılan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü...
GÜVENLİK 18.10.2019, 11:07
Kadir ÖZEN/ DİDİM (Aydın), ) - AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından Yunan adalarına geçmek için yasa dışı yollarla denize açılan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 05.42'de, Didim'in Tuz Burnu açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 35'i Suriye, 6'sı Filistin ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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