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Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Didim ilçesi Büyük Menderes açıklarında, dün devriye görevi yürüten Sahil...
GÜVENLİK 10.10.2019, 10:46
AYDIN'ın Didim ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan Suriye uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Didim ilçesi Büyük Menderes açıklarında, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.30 sıralarında, bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu olan, 17'si erkek, 9'u kadın ve 14'u çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Didim ilçesi Büyük Menderes açıklarında, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.30 sıralarında, bir grup göçmenin içinde bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu olan, 17'si erkek, 9'u kadın ve 14'u çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdare Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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