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Didim açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 34 kaçak göçmen yakalandı. Perşembe günü, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaşan Sahil...
GÜVENLİK 05.10.2019, 10:42
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 34 kaçak göçmen yakalandı.
Perşembe günü, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, harekete geçti. Saat 06.30 sıralarında yeri tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 14'ü Suriye ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 14'ü kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Perşembe günü, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, harekete geçti. Saat 06.30 sıralarında yeri tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19'u Somali, 14'ü Suriye ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. 11'i erkek, 14'ü kadın ve 9'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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