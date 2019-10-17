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Didem, denizde boğuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen Didem Çetinel (19) denizde boğuldu. Aksaray'dan ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen Didem Çetinel, dün Kestel Mahallesi'ndeki bir otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya...

GÜVENLİK 17.10.2019, 11:47
Didem, denizde boğuldu
ANTALYA'nın Alanya ilçesine ailesiyle tatile gelen Didem Çetinel (19) denizde boğuldu.
Aksaray'dan ailesiyle birlikte Alanya'ya tatile gelen Didem Çetinel, dün Kestel Mahallesi'ndeki bir otelin plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Çetinel'i sahildeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Didem Çetinel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Didem Çetinel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

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