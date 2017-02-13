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Dicle kırsalında patlama: 1 çocuk yaralandı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Çakın yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altında alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor. Dicle ilçesi Yokuşlu mahallesinde...

Dicle kırsalında patlama: 1 çocuk yaralandı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Çakın yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altında alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.
Dicle ilçesi Yokuşlu mahallesinde yaşayan Ulaş Çakın, evinin yakınlarındaki arazide bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Patlama sesiyle olay yerine giden köylüler, Çakın'ı kanlar içerisinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulaş Çakın, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulunarak, delil topladı.
Patlama nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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